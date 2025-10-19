Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запорізькій області передбачають масштабні ремонтні роботи електрообладнання у багатьох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

20 жовтня з 09:00 до 17:00 світла не буде в с. Івангород, Лемешинське, Привітне, Новоселище та Червоний Яр, а також у с. Августинівка, де планові роботи охоплюють вулиці Вишневу, Дніпровську, Миру та Молодіжну. Одночасно ремонт передбачений у с. Надія, Широке, Придніпровське та Григорівка.

21 жовтня відключення триватиме з 09:00 до 17:00 у с. Яворницьке, Нововоознесенка та Степне, а короткочасні роботи заплановані у Новодніпровці і Веселому з 09:00 до 11:00 і 15:00 до 17:00. Наступного дня, 22 жовтня, ремонтні роботи охоплять с. Новопетрівка і смт Кушугум, де електрообладнання підлягає перевірці на вулицях Молодіжна, Центральна, Нагорна, Соборна та Тельмана.

23 числа електропостачання не буде у с. Новоселище, Лемешинське, Червоний Яр, Августинівка, Івангород, Надія, а також у смт Кушугум на численних вулицях, включаючи Дніпровську, Дубову, Запорізьку, Зарічну, Київську, Кінцеву, Козачу, Колективну, Коротку, Нову, Плавневу, Привітну, Прияружну, Пушкіна, Рибальську, Сагайдачного, Українську, Чарівну, Щасливу, Южну та Зразковий провулок.

лампи

24-го з 09:00 до 16:00 роботи проводитимуться у с. Біленьке, Канівське, Лисогірка, Червонодніпровка, Веселянка, Григорівка, Малишівка та Лукашеве. Заплановане відключення охопить вулиці Будівельників, Дружби, Зарічну, Молодіжну, Першотравневу, Роздольну, Центральну, Щасливу, Шкільну, Ювілейну, Гагаріна, Дніпровську, Євгена Шаповала, Миру, Перспективну, Садову, Семена Навари, Шевченка, Щасливу, Юрія Бурі, а також провулки Квітучий, Південний, Північний, Степовий, Шкільний та Центральний.

26-го з 10:00 до 13:00 повністю світла не буде у с. Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке. Планові роботи спрямовані на забезпечення надійності електромереж і підготовку обладнання до стабільного функціонування.

Отже, графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запорізькій області охоплюють більшість населених пунктів, включаючи села та смт, із суворо визначеним часом робіт від 09:00 до 17:00 та короткими перервами для окремих населених пунктів, що дозволить виконати всі необхідні ремонтні роботи без ризику для безпеки мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни