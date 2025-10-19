Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запорізькій області охоплюють більшість населених пунктів, включаючи села та смт.

Графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запорізькій області передбачають масштабні ремонтні роботи електрообладнання у багатьох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

20 жовтня з 09:00 до 17:00 світла не буде в с. Івангород, Лемешинське, Привітне, Новоселище та Червоний Яр, а також у с. Августинівка, де планові роботи охоплюють вулиці Вишневу, Дніпровську, Миру та Молодіжну. Одночасно ремонт передбачений у с. Надія, Широке, Придніпровське та Григорівка.

21 жовтня відключення триватиме з 09:00 до 17:00 у с. Яворницьке, Нововоознесенка та Степне, а короткочасні роботи заплановані у Новодніпровці і Веселому з 09:00 до 11:00 і 15:00 до 17:00. Наступного дня, 22 жовтня, ремонтні роботи охоплять с. Новопетрівка і смт Кушугум, де електрообладнання підлягає перевірці на вулицях Молодіжна, Центральна, Нагорна, Соборна та Тельмана.

23 числа електропостачання не буде у с. Новоселище, Лемешинське, Червоний Яр, Августинівка, Івангород, Надія, а також у смт Кушугум на численних вулицях, включаючи Дніпровську, Дубову, Запорізьку, Зарічну, Київську, Кінцеву, Козачу, Колективну, Коротку, Нову, Плавневу, Привітну, Прияружну, Пушкіна, Рибальську, Сагайдачного, Українську, Чарівну, Щасливу, Южну та Зразковий провулок.

24-го з 09:00 до 16:00 роботи проводитимуться у с. Біленьке, Канівське, Лисогірка, Червонодніпровка, Веселянка, Григорівка, Малишівка та Лукашеве. Заплановане відключення охопить вулиці Будівельників, Дружби, Зарічну, Молодіжну, Першотравневу, Роздольну, Центральну, Щасливу, Шкільну, Ювілейну, Гагаріна, Дніпровську, Євгена Шаповала, Миру, Перспективну, Садову, Семена Навари, Шевченка, Щасливу, Юрія Бурі, а також провулки Квітучий, Південний, Північний, Степовий, Шкільний та Центральний.

26-го з 10:00 до 13:00 повністю світла не буде у с. Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке. Планові роботи спрямовані на забезпечення надійності електромереж і підготовку обладнання до стабільного функціонування.

Отже, графіки відключення світла на тиждень з 20 по 26 жовтня в Запорізькій області охоплюють більшість населених пунктів, включаючи села та смт, із суворо визначеним часом робіт від 09:00 до 17:00 та короткими перервами для окремих населених пунктів, що дозволить виконати всі необхідні ремонтні роботи без ризику для безпеки мешканців.

