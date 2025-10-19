Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Запорожской области охватывают большинство населенных пунктов, включая села и пгт.

Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Запорожской области предусматривают масштабные ремонтные работы электрооборудования во многих населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

20 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в с. Ивангород, Лемешинское, Приветное, Новоселище и Красный Яр, а также с. Августиновка, где плановые работы охватывают улицы Вишневой, Днепровской, Мира и Молодежной. Одновременно ремонт предусмотрен в с. Надежда, Широкое, Приднепровское и Григоровка.

21 октября отключение будет продолжаться с 09:00 до 17:00 в с. Яворницкое, Нововознесенка и Степное, а кратковременные работы запланированы в Новоднепровце и Веселом с 09:00 до 11:00 и 15:00 до 17:00. На следующий день, 22 октября, ремонтные работы охватят с. Новопетровка и пгт Кушугум, где электрооборудование подлежит проверке на улицах Молодежной, Центральной, Нагорной, Соборной и Тельмана.

23 числа электроснабжения не будет в с. Новоселище, Лемешинское, Красный Яр, Августиновка, Ивангород, Надежда, а также в пгт Кушугум на многочисленных улицах, включая Днепровскую, Дубовую, Запорожскую, Заречную, Киевскую, Конечную, Казачью, Коллективную, Короткую, Новую, Плавневую, Приветскую, Приятельскую, Прия. Украинский, Волшебный, Счастливый, Южный и Примерный переулок.

24-го с 09:00 до 16:00 работы будут проводиться в с. Беленькое, Каневское, Лысогорка, Красноднепровка, Веселянка, Григоровка, Малышевка и Лукашево. Запланированное отключение охватит улицы Строителей, Дружбы, Заречную, Молодежную, Первомайскую, Раздольную, Центральную, Счастливую, Школьную, Юбилейную, Гагарина, Днепровскую, Евгения Шаповала, Мира, Перспективную, Садовую, Семена Навари, Шевченко, Цветущий, Южный, Северный, Степной, Школьный и Центральный.

26-го с 10:00 до 13:00 полностью света не будет в с. Высокогорное, Водяное, Зеленополье, Ручаевка и Широкое. Плановые работы направлены на обеспечение надежности электросетей и подготовку оборудования к стабильному функционированию.

Итак, графики отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Запорожской области охватывают большинство населенных пунктов, включая села и пгт, с строго определенным временем работ с 09:00 до 17:00 и короткими перерывами для отдельных населенных пунктов, что позволит выполнить все необходимые ремонтные работы без риска.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: открыта регистрация, как получить помощь.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье: украинцев готовы поддержать, куда обращаться.