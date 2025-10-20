Подорожчання проїзду в Київській області стало офіційним і напряму впливає на транспортні витрати мешканців регіону.

Подорожчання проїзду в Київській області офіційно почало діяти після тривалого періоду стабільних тарифів, повідомляє Politeka.

Оновлення торкнулося всіх місцевих маршрутів, що курсують у межах регіону.

Обухівська громада на своїй сторінці у Facebook поінформувала жителів про введення нових цін і порадила враховувати зміни під час планування поїздок.

Перегляд тарифів став наслідком трирічного утримання попередньої вартості, незважаючи на значне зростання витрат перевізників. Зарплати водіїв збільшилися більш як утричі, мінімальна оплата — удвічі, дизельне пальне подорожчало на 126%. Ціни на мастильні матеріали піднялися у три рази, запчастини та комплектуючі — на 159–194%, страхові платежі — на 272%, технічне обслуговування — у межах 168–210%. Окремі види ремонтів також стали коштувати удвічі дорожче.

Згідно з методикою Міністерства транспорту 2009 року, зміна тарифів є обов’язковою, якщо пальне дорожчає понад 10% або змінюється структура витрат підприємств. Керуючись цими нормами, Обухівська міська рада ухвалила постанову №525 від 21 серпня 2025 року, якою встановлено нові розцінки.

Тепер проїзд маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) коштує 18 гривень. Така ж сума діє для напрямків №2 (Лікарня – Яблуневий) і №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Вартість маршрутів №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) становить 14 гривень, а №6 (Лікарня – Піщана) — 13 гривень.

До оновленого переліку також увійшли №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) і №14 (Жеваги – Піщана). Отже, подорожчання проїзду в Київській області стало офіційним і напряму впливає на транспортні витрати мешканців регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.