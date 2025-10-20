Подорожание проезда в Киевской области стало официальным и напрямую влияет на транспортные расходы жителей региона.

Подорожание проезда в Киевской области официально начало действовать после продолжительного периода стабильных тарифов, сообщает Politeka.

Обновление коснулось всех местных маршрутов, курсирующих по региону.

Обуховское общество на своей странице в Facebook проинформировало жителей о введении новых цен и посоветовало учитывать изменения при планировании поездок.

Пересмотр тарифов стал следствием трехлетнего удержания прежней стоимости, несмотря на значительный рост расходов перевозчиков. Зарплаты водителей увеличились более чем в три раза, минимальная оплата – вдвое, дизельное топливо подорожало на 126%. Цены на смазочные материалы поднялись в три раза, запчасти и комплектующие – на 159–194%, страховые платежи – на 272%, техническое обслуживание – в пределах 168–210%. Отдельные виды ремонтов тоже стали стоить вдвое дороже.

Согласно методике Министерства транспорта 2009 года, изменение тарифов обязательно, если горючее дорожает более 10% или меняется структура расходов предприятий. Руководствуясь этими нормами, Обуховский городской совет принял постановление №525 от 21 августа 2025 года, которым установлены новые расценки.

Теперь проезд по маршруту №1 (ТОСМ – Больница) стоит 18 гривен. Такая же сумма действует для направлений №2 (Больница – Яблоневое) и №4 (Ленды – Яблоневое – Песчаная). Стоимость маршрутов №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) составляет 14 гривен, а №6 (Больница – Песчаная) – 13 гривен.

В обновленный перечень также вошли №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Следовательно, подорожание проезда в Киевской области стало официальным и напрямую влияет на транспортные расходы жителей региона.

