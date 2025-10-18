Завдяки новій системі оплати проїзду у Черкасах контроль за пасажиропотоком і фінансовими потоками стає більш надійни.

Нова система оплати проїзду у Черкасах запроваджена на маршруті №30, де відтепер водії фіксують всіх пасажирів, що оплачують поїздку готівкою, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба Smartticket.city, підкреслюючи, що це черговий крок у поступовому впровадженні обліку на всіх автобусних маршрутах міста.

З початку жовтня облік готівкових оплат працює вже на семи маршрутах: №4, №26, №5, №7, №21, №22 та №30. Водій зобов’язаний фіксувати отриману від пасажира готівку через валідатор, який автоматично видруковує квиток. Пасажир отримує квиток і має зберігати його протягом всієї поїздки. Інформація про оплату надходить у систему АСООП для обліку та аналізу пасажиропотоку.

Завдяки цьому заходу обіг готівки в громадському транспорті стає прозорим, що допомагає контролювати фінансові потоки та покращує ефективність перевезень. Пасажирів закликають обов’язково брати квиток при оплаті готівкою, щоб підтвердити оплату. Для зручності доступна безготівкова оплата, детальна інструкція щодо якої розміщена у салонах автобусів.

Запровадження е-квитка у Черкасах реалізується в межах співпраці Черкаської міської ради з інвестором системи АСООП “Smart Ticket Technology” та за підтримки міжнародної платіжної компанії Visa. Завдяки новій системі оплати проїзду у Черкасах контроль за пасажиропотоком і фінансовими потоками стає більш надійним, а користування транспортом – зручним та сучасним.

За додатковою інформацією щодо роботи системи українцям можна звертатися на гарячу лінію: 0 800 300 844.

