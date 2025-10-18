Після виходу на заслужений відпочинок багато пенсіонерів в Одесі прагнуть залишатися зайнятими, соціально активними та мати роботу.

Робота для пенсіонерів в Одесі представлена у різних напрямах, серед яких можна знайти варіанти як для тих, хто має водійський досвід, так і для людей із комунікабельністю та організаторськими навичками, повідомляє Politeka.

Наприклад, на сайті work.ua є оголошення, що компанія «ТЗК № 1, ТОВ» запрошує водія вантажного автомобіля MAN із причепом KOGEL 2014 року. Зарплата стабільна - близько 50 000, з можливістю заробляти до 80 000.

Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає рейси центральними та північними регіонами України. Умови стабільні, простоїв немає, а компанія навіть бронює своїх працівників за потреби. Вимоги стандартні: досвід керування не менше двох років і наявність відповідної категорії СЕ.

Окрім цього, підприємство «Динаміка ДП» шукає водія-експедитора. Заробітна плата - до 25000 гривень, з можливістю зростання після успішного випробувального періоду.

Ця робота для пенсіонерів в Одесі проходить на службовому автомобілі, тож власний транспорт не потрібен. Графік цілком зручний: з 9:00 до 18:00, вихідні - субота та неділя. Серед обов’язків - доставка товарів клієнтам по місту та області, а також участь у складському обліку.

Ті, хто не прагне до фізичних навантажень і має комунікаційні здібності, можуть розглянути вакансію менеджера з продажу театральних квитків у концертно-театральній агенції «Exclusive».

Тут пропонують зарплату від 25 000 до 30 000 гривень. Графік: 5 днів на тиждень, із 10:00 до 18:00. Приємним бонусом на цій посаді є те, що ви зможете отримувати безкоштовні квитки на події.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто може отримати та як подати заявку

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Одеській області: яку пораду дали українцям

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: з жовтня українці зможуть отримувати нову виплату