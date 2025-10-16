Перші заморозки вже охопили деякі регіони України і вони стали причиною того, що дефіцит продуктів в Одесі може стати реальною проблемою, повідомляє Politeka.

Ризик недобору врожаю фруктів та овочів восени змушує фермерів і дачників бути напоготові. Спеціалісти попереджають, що багаторічні рослини і пізні овочі можуть постраждати і це безпосередньо вплине на дефіцит певних продуктів в магазинах Одеси.

Володимир Печко, голова громадської спілки "Укрсадвинпром", зазначає, що нічні та ранкові заморозки здатні знизити врожай наступного року.

За його словами, особливо уразливі фруктові дерева та виноград, а також пізні овочі, які ще не встигли прибрати з городів. Якщо приморозки будуть сильними, навіть під землею можуть постраждати коренеплоди, такі як буряк.

Це означає, що дефіцит продуктів в Одесі може посилитися вже в найближчі місяці. За словами експерта, багаторічні рослини особливо чутливі до перших холодів, адже восени їхні процеси росту і формування нових пагонів ще не завершені.

Морози можуть пошкодити молоді пагони і як наслідок плодів буде менше, ніж очікувалося. Водночас весняні холоди становлять ще більшу загрозу, адже припадають на цвітіння дерев і можуть повністю знищити квіти черешні, абрикоса або персика.

Щодо овочів, то тут питання полягає здебільшого у товарному вигляді. Вони рідко гинуть від таких факторів, але самі плоди можуть бути пошкоджені, втратити свіжість і комерційну цінність. Тому фермери намагаються збирати урожай якомога раніше, щоб уникнути втрат.

