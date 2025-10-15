Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області офіційно затвердили в Новгород-Сіверській громаді під час 24-го засідання виконкому міської ради, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення, опалювальний період 2025–2026 років стартує з 15 жовтня 2025 року за умови, що середньодобова температура зовнішнього повітря опускатиметься до +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль. Міська рада підкреслила, що це рішення визначає офіційний початок подачі тепла для житлових будинків, закладів освіти та соціальної сфери громади.

Крім питання опалювального сезону, члени виконкому ухвалили низку інших рішень. Зокрема, встановлено норми витрат паливно-мастильних матеріалів для роботи автотранспорту, що забезпечує стабільну логістику в громаді. Також надано дозвіл на порушення об’єкта благоустрою для встановлення меморіальних банерів, а адреса одного з об’єктів нерухомості була змінена відповідно до актуальної документації.

Серед стратегічних питань виконкому схвалено проєкти Програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026–2030 роки, що спрямовані на підтримку культури, освіти та національної свідомості. Крім того, затверджено нову редакцію Комплексної програми соціального захисту населення громади на 2026–2030 роки, яка передбачає покращення умов для пільгових категорій, підтримку сімей та ветеранів.

Отже, прийняті рішення забезпечують комплексне регулювання соціально-економічних процесів у громаді, одночасно гарантують своєчасний початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області та підготовку міської інфраструктури до зимового сезону, враховуючи потреби жителів і забезпечення стабільного функціонування об’єктів соціальної сфери.

