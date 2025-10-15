Йдеться про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, які розподіляються серед людей, котрі були змушені покинути свої домівки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надають завдяки роботі волонтерів, повідомляє Politeka.

Відомості оприлюднені Центром підтримки внутрішньо переміщених осіб «Селидове.UA».

Мешканці Селидівської, Вугледарської та Комарської громад отримали сповіщення про початок попереднього запису для отримання гуманітарних наборів. Йдеться про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області, які розподіляються серед людей, котрі були змушені покинути свої домівки через бойові дії та оселилися в Павлоградському районі протягом 2022–2025 років.

Метою ініціативи є полегшення щоденного життя переселенців, забезпечення базових харчових потреб і підтримка громадян у процесі адаптації до нових умов проживання.

Для отримання допомоги потрібно заповнити коротку онлайн-анкету. Попередня реєстрація дає змогу організаторам системно планувати видачу наборів і доставляти продукти тим, хто дійсно цього потребує. Завдяки цьому процес розподілу відбувається впорядковано та без затримок.

Ініціатива реалізується за участю центрів «СЕЛИДОВЕ.UA», які, окрім гуманітарної підтримки, консультують щодо соціальних програм, відновлення документів і надають допомогу переселенцям у вирішенні побутових питань.

Заявки приймають у визначених пунктах: село Петропавлівська Борщагівка (вулиця Борщагівська, 30а), місто Кам’янське (проспект Василя Стуса, 15б) та місто Нововолинськ (вулиця Шевченка, 7). У цих осередках здійснюють реєстрацію, комунікацію та координацію видачі, щоб допомога надходила своєчасно кожному заявнику.

