Нова система оплати проїзду в Рівному поступово впроваджується серед школярів і студентів, надаючи можливість безготівкових розрахунків і пільгових поїздок.

Нова система оплати проїзду в Рівному запрацювала для школярів і студентів, повідомляє Politeka.

Відтепер учні та молодь можуть оформити спеціальну транспортну картку, щоб розраховуватись у тролейбусах і автобусах. Для пільгових категорій передбачено безкоштовне оформлення й безоплатний проїзд. Іншим пасажирам картка коштуватиме 60 гривень. Її можна активувати як учнівську або студентську, що надає знижку 50%.

Безоплатно отримати картку пільговики можуть за адресами: департамент соціальної та ветеранської політики, вул. Соборна, 12; адмінсервіс «Ветеран» у приміщенні ЦНАП, майдан Просвіти, 2; ГО «Центр інтеграції», вул. Словацького, 3-А. Ті, хто не має пільг, спершу купують загальну картку у мережі «Сім23» або «Сімі», після чого звертаються до школи, щоб прив’язати її до учня. Студенти змінюють тип картки через застосунок EasyPay, підтверджуючи статус у «Дії».

У ліцеях і гімназіях уже роздають заяви про згоду на передачу персональних даних із номером купленої картки, які заповнюють батьки. Після цього документи подають класному керівнику, а секретар вносить інформацію до електронної бази.

Деякі батьки не поспішають купувати картки. Одні побоюються передавати особисті дані приватній компанії, інші не бачать вигоди, адже квиток у тролейбусі коштує 7 гривень незалежно від способу оплати. У маршрутках, де валідаторів ще немає, учні все одно платять 9 гривень готівкою.

Поповнення картки без комісії можливе через термінали EasyPay, розташовані по місту. Для цього потрібно ввести номер телефону, підтвердити кодом і вибрати послугу поповнення з потрібною кількістю поїздок.

Отже, нова система оплати проїзду в Рівному поступово впроваджується серед школярів і студентів, надаючи можливість безготівкових розрахунків і пільгових поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення