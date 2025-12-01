Громадяни, які підпадають під умови програми, можуть отримати грошову допомогу для ВПО у Харківській області двома способами.

Представництво UNICEF Ukraine виділить додаткову грошову допомогу для ВПО у Харківській області та іншиз прифронтових територій, пише Politeka.net

Відомо, хто саме з переселенців зможе скористатися відповідною підтримкою, повідомили у пресцентрі Міністерства соціальної політики України.

UNICEF планує надати додаткове фінансування для підтримки понад шести тисяч дітей з інвалідністю підгрупи А на прифронтових територіях України в зимовий період. Організація долучиться до урядової програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу для ВПО у Харківській області та інших регіонах України у розмірі 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій дітей.

За повідомленням відомства, виплата надаватиметься дітям з малозабезпечених сімей, дітям з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу, а також дітям серед внутрішньо переміщених осіб.

Громадяни, які підпадають під умови програми, можуть отримати грошову допомогу двома способами: онлайн через мобільний застосунок "Дія" або офлайн через Пенсійний фонд України.

Для дистанційного оформлення допомоги через "Дію" необхідно відкрити "Дія.Картку" та виконати наступні кроки: обрати пункт "Сервіси", перейти до розділу "Зимова підтримка", обрати відповідну програму та підтвердити наявність "Дія.Картки".

Виплати мають цільове призначення і можуть бути використані лише на купівлю зимового одягу та взуття, а також медикаментів і вітамінів у аптеках.

Оформлення допомоги за програмою буде доступне до 17 грудня 2025 року, а кошти можна використати протягом 180 днів з моменту нарахування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харкові: у листопаді на переселенців чекають нові правила, що про це відомо.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: що відомо про виплати в листопаді.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в листопаді у Харківській області: в ПФУ попередили, кому скасують допомогу.