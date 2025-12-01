Дефіцит продуктів у Полтавській області посилив зростання цін на м’ясо, повідомляє Politeka.

Покупці та фермери вже відчувають наслідки скорочення поголів’я свиней.

За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, із початку 2025 року ціни на свинину піднялися на 34%, а порівняно з минулим роком – майже на 60%. Таке різке зростання зумовлене тим, що взимку в країні залишилося близько 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах.

У вересні фермери продавали беконних свиней живою вагою по 98–100 гривень за кілограм, залежно від регіону. Обмежена пропозиція змусила виробників шукати додаткові джерела, і зростання імпорту стало одним із рішень.

Лише в серпні 2025 року в Україну завезли 4,6 тисячі тонн свинини, що на 50% більше, ніж у липні. Загалом за перші вісім місяців року імпорт сягнув 14,9 тисячі тонн – у понад сім разів більше, ніж торік, що є рекордом із 2022 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця року обсяг поставок може перевищити 25 тисяч тонн. Європейські ринки приваблюють українських компаній вигідними цінами на живець, що робить імпорт важливою альтернативою внутрішньому виробництву.

Попри активне завезення м’яса, дефіцит продукції в регіоні все ще відчутний. Відновлення галузі відбувається повільно, і ціни залишаються високими.

Однак, незважаючи на таку ситуацію, продукти можна отримати і безкоштовно. Зокрема у місті Полтава видають їжу для переселенців, що переїхали до регіону протягом останніх 60 днів і належать до категорій населення, які потребують особливої підтримки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.