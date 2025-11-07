Під час реєстрації безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві необхідно пред’явити пакет документів, що підтверджує особу та статус заявника.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві можна отримати, звернувшись до працівників благодійного фонду «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.net.

В організації розкрили умови та категорії переселенців, яким доступна гуманітарна допомога.

Благодійна організація «Карітас Полтава» продовжує надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам, які нещодавно оселилися на території Полтавської області. Йдеться про видачу транзитних безкоштовних продуктів у Полтаві для ВПО, що переїхали до регіону протягом останніх 60 днів і належать до категорій населення, які потребують особливої підтримки.

Отримати допомогу можуть особи з інвалідністю I, II або III групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства.

До категорії отримувачів також належать люди, які страждають на важкі захворювання, громадяни похилого віку віком від 60 років, самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи осіб, визнаних недієздатними.

Крім того, право на отримання транзитних продуктових наборів мають багатодітні родини, у складі яких троє або більше неповнолітніх дітей, а також вагітні жінки й матері, які виховують дітей віком до трьох років.

Реєстрація для отримання допомоги проводиться у місті Полтава за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом осіб здійснюється щоденно з 9:00.

Під час реєстрації необхідно пред’явити пакет документів, що підтверджує особу та статус заявника. Серед них — паспорт громадянина України (оригінал), ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи (терміном до 60 днів від дати видачі), а також документи, які підтверджують наявність певного критерію вразливості.

