Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве можно получить, обратившись к работникам благотворительного фонда «Каритас Полтава», сообщает Politeka.net.

В организации раскрыли условия и категории переселенцев, которым доступна гуманитарная помощь.

Благотворительная организация «Каритас Полтава» продолжает оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, недавно поселившимся на территории Полтавской области. Речь идет о выдаче транзитных бесплатных продуктов в Полтаве для ВПЛ, переехавших в регион в течение последних 60 дней и относящихся к категориям населения, нуждающимся в особой поддержке.

Получить помощь могут лица с инвалидностью I, II или III группы, а также имеющие инвалидность с детства.

К категории получателей также относятся люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, пожилые люди старше 60 лет, одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или лиц, признанных недееспособными.

Кроме того, право на получение транзитных продуктовых наборов имеют многодетные семьи, в составе которых трое или более несовершеннолетних детей, а также беременные женщины и матери, воспитывающие детей младше трех лет.

Регистрация для получения помощи проводится в Полтаве по адресу: улица Пилиппа Орлика, 20/1. Прием лиц производится ежедневно с 9:00.

При регистрации необходимо предъявить пакет документов, подтверждающий личность и статус заявителя. Среди них - паспорт гражданина Украины (оригинал), идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица (на срок до 60 дней с даты выдачи), а также документы, подтверждающие наличие определенного критерия уязвимости.

