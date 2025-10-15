Новая система оплаты проезда в Ровно постепенно внедряется среди школьников и студентов, предоставляя возможность безналичных расчетов и льготных поездок.

Новая система оплаты проезда в Ровно начала работу для школьников и студентов, сообщает Politeka.

Теперь ученики и молодежь могут оформить специальную транспортную карточку, чтобы рассчитываться в троллейбусах и автобусах. Для льготных категорий предусмотрено бесплатное оформление и бесплатный проезд. Другим пассажирам карта будет стоить 60 гривен. Ее можно активировать как учащуюся или студенческую, что предоставляет скидку 50%.

Безвозмездно получить карту льготники могут по адресам: департамент социальной и ветеранской политики, ул. Соборная, 12; админсервис «Ветеран» в помещении ЦНАП, площадь Просвещения, 2; ОО "Центр интеграции", ул. Словацкого, 3-А. Те, у кого нет льгот, сначала покупают общую карточку в сети «Сим23» или «Сими», после чего обращаются в школу, чтобы привязать ее к ученику. Студенты изменяют тип карты через приложение EasyPay, подтверждая статус в «Дія».

В лицеях и гимназиях уже раздают заявления о согласии на передачу персональных данных с номером купленной карты, которые заполняют родители. После этого документы представляют классному руководителю, а секретарь вносит информацию в электронную базу.

Некоторые родители не спешат покупать карты. Одни опасаются передавать личные данные частной компании, другие не видят выгоды, ведь билет в троллейбусе стоит 7 гривен, независимо от способа оплаты. В маршрутках, где валидаторов еще нет, учащиеся все равно платят 9 гривен наличными.

Пополнение карты без комиссии возможно через терминалы EasyPay, расположенные по городу. Для этого необходимо ввести номер телефона, подтвердить кодом и выбрать услугу пополнения с требуемым количеством поездок.

