Подорожчання проїзду у Рівному офіційно набуло чинності з 1 жовтня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська влада.

Відповідне рішення 17 вересня ухвалив Рівненський міськвиконком, закріпивши нові тарифи на міський транспорт.

У маршрутках та автобусах вартість проїзду зростає з 12 до 18 гривень. Тролейбуси перейшли на диференційований тариф: 12 гривень при оплаті транспортною карткою, 13 гривень за розрахунок банківською карткою або через мобільні сервіси, а 14 гривень — у разі оплати готівкою. Для школярів та студентів передбачено пільговий квиток у 7 гривень за наявності документів. Раніше квиток у тролейбусі коштував 8 гривень.

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима пояснив, що нові тарифи економічно обґрунтовані та пов’язані зі значним подорожчанням енергоносіїв, палива, розхідних матеріалів та електроенергії. Він зазначив, що востаннє вартість проїзду змінювалася три роки тому. За його словами, навіть після підвищення Рівне залишається серед міст із найнижчими тарифами: у Тернополі та Луцьку квиток коштує 15 гривень, тоді як у Рівному в тролейбусах — 14.

Крім того, на засіданні міськвиконкому встановили вартість перевезення багажу: 15 гривень у електротранспорті та 18 гривень в автобусах і маршрутках. Проїзний квиток на місяць у тролейбусах тепер коштує 400 гривень. Використання транспортної картки, підкреслює міська рада, економить кошти пасажирів і пришвидшує оплату.

Отже, подорожчання проїзду у Рівному стосується всіх видів міського транспорту та передбачає різні способи оплати, дозволяючи пасажирам планувати витрати та обирати зручний формат оплати за своїм вибором.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення