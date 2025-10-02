Подорожание проезда в Ровно официально вступило в силу с 1 октября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городская власть .

Соответствующее решение 17 сентября принял Ровенский горисполком, закрепив новые тарифы на городской транспорт.

В маршрутках и автобусах стоимость проезда увеличивается с 12 до 18 гривен. Троллейбусы перешли на дифференцированный тариф: 12 гривен при оплате транспортной картой, 13 гривен за расчет банковской картой или через мобильные сервисы, а 14 гривен - в случае оплаты наличными. Для школьников и студентов предусмотрен льготный билет в 7 гривен при наличии документов. Раньше билет в троллейбусе стоил 8 гривен.

Директор департамента инфраструктуры и благоустройства Ровно Руслан Гудыма объяснил, что новые тарифы экономически обоснованы и связаны со значительным удорожанием энергоносителей, топлива, расходных материалов и электроэнергии. Он отметил, что последний раз стоимость проезда менялась три года назад. По его словам, даже после повышения Ровно остается среди городов с самыми низкими тарифами: в Тернополе и Луцке билет стоит 15 гривен, в то время как в Ровно в троллейбусах — 14.

Кроме того, на заседании горисполкома установили стоимость перевозки багажа: 15 гривен в электротранспорте и 18 гривен в автобусах и маршрутках. Проездной билет в месяц в троллейбусах теперь стоит 400 гривен. Использование транспортной карты, подчеркивает городской совет, экономит средства пассажиров и ускоряет оплату.

Следовательно, подорожание проезда в Ровно касается всех видов городского транспорта и предусматривает разные способы оплаты, позволяя пассажирам планировать расходы и выбирать удобный формат оплаты по своему выбору.

