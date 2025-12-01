У 2025 році в Україні спостерігається дефіцит продуктів, це ж стосується і Київської області, тому розповідаємо детальніше.

Дефіцит продуктів у Київській області вплинув на асортимент у магазинах і призвів до суттєвого подорожчання окремих позицій, повідомляє Politeka.

Особливо це помітно на прикладі фруктів, зокрема груш, урожай яких постраждав через травневі морози. Наразі дефіцит продуктів у Київській області відчувають не лише споживачі, а й самі фермери, які зазнали значних збитків від погодних аномалій.

Через холодну весну частина врожаю була втрачена, що змусило аграріїв витрачати більше ресурсів на відновлення садів. Внаслідок цього собівартість вирощування зросла, а на полицях магазинів стало менше українських фруктів.

За даними галузевих аналітиків, закупівельна ціна на груші піднялася з 50 до 70 гривень за кілограм. Це одразу позначилося на роздрібних цінниках. У середньому покупці нині платять близько 78 грн за кілограм.

Фахівці наголошують, що витрати на добрива та засоби захисту цього року збільшилися майже на третину, і саме це стало основною причиною подорожчання.

Представники аграрних підприємств зазначають, що виробники намагаються втримати баланс між вартістю продукції та попитом, але дефіцит продуктів у Київській області суттєво скоротив можливості для маневру.

Деякі господарства навіть вирішили продавати врожай одразу після збору, оскільки зберігати його стає економічно невигідно. Це ще більше скорочує запаси на внутрішньому ринку.

У торговельних мережах ситуація також непроста. У багатьох супермаркетах українські груші відсутні, натомість на полицях переважає імпорт. Найбільше постачають фрукти з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

