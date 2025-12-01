Із початку листопада в Україні стартували нові програми підтримки, серед яких є й грошова допомога для пенсіонерів у Львіській області.

Міжнародні організації разом із Міністерством соціальної політики розширюють програми грошової допомоги для пенсіонерів у Львівській області, щоб охопити ще більше людей, які постраждали від війни, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львівській області є частиною масштабної ініціативи, спрямованої на соціальний захист українців.

Кабінет Міністрів затвердив рішення, яке дозволяє партнерам надавати фінансову підримку мешканцям територій, що були тимчасово окуповані, деокуповані або залишаються у зоні ризику через бойові дії. Завдяки цьому значно збільшується кількість отримувачів грошової допомоги у Львівській області.

Фінансова підтримка надається громадянам, які найбільше постраждали від війни. Над проєктом працюють Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за участю провідних міжнародних донорів.

Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, мешканці прифронтових і звільнених громад, а також ті, хто втратив житло. Особлива увага приділяється малозабезпеченим родинам, самотнім пенсіонерам та сім’ям із дітьми з інвалідністю.

Підтримка надається низкою організацій. Серед них ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста.

А також Товариство Червоного Хреста України, Red Rose CDS Limited, благодійна організація Людина в біді, Норвезька рада у справах біженців, ACTED, Handicap International та Карітас Україна.

Експерти радять бути обережними, адже в інтернеті з’являються фейкові сторінки, які імітують офіційні джерела. Жодна міжнародна організація не запитує паролі чи банківські коди.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львівській області: експерти розповіли, чи побачать українці пусті прилавки.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які суми тепер доведеться сплачувати.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли батареї будуть теплими.