Дефіцит окремих продуктів у Львівській області та по всій Україні може вплинути на гаманці звичайних українців.

В Україні, зокрема й у Львіській області спостерігається явний дефіцит певних продуктів, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Львівській області впливає на формування цін у роздрібному сегменті.

Урожай меду у 2025 році склав лише 25-35% від середньоврожайного рівня. І цього обсягу вистачає лише для внутрішнього споживання.

Така ситуація змушує пасічників і торговельні мережі шукати баланс між обмеженою пропозицією та високим попитом, що призводить до швидкого зростання цін на полицях магазинів.

Голова ради директорів "Пасіка 21" Сергій Шаронін зазначив, що ключовими оптовими покупцями залишаються експортери. Вони скуповують близько трьох чвертей врожаю і саме вони формують оптову вартість.

Вартість на експорт не залежить від того, скільки меду залишається в Україні, і тому внутрішній ринок лишається вразливим. Дефіцит продуктів у Львівській області проявляється особливо гостро тоді, коли оптові ціни ростуть, а магазини не завжди оперативно підлаштовуються під зміни.

Ще одним каналом збуту меду є фасувальники, які постачають продукцію до супермаркетів під власним брендом або брендом торговельної мережі. Проте частка товару, що потрапляє у роздріб, залишається низькою і становить лише 3-4% урожаю.

Через це цінники у магазинах часто не відповідають реальній оптовій вартості і мед може зникати з полиць, навіть якщо він дорожчає на опті.

Невелика частина меду реалізується через прямі продажі пасічників та посередників, що складає близько 20% від врожаю. Цей канал визначає видиму роздрібну вартість, а дрібні перепродавці швидко реагують на зміни оптових тарифів.

