Дефицит отдельных продуктов во Львовской области и по всей Украине может повлиять на кошельки обычных украинцев.

В Украине, в том числе и во Львовской области, наблюдается явный дефицит определенных продуктов, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов во Львовской области оказывает влияние на формирование цен в розничном сегменте.

Урожай меда в 2025 году составил всего 25-35% от среднеурожайного уровня. И этого размера хватает только для внутреннего потребления.

Такая ситуация заставляет пчеловодов и торговые сети искать баланс между ограниченным предложением и высоким спросом, что приводит к быстрому росту цен на полках магазинов.

Председатель совета директоров "Пасека 21" Сергей Шаронин отметил, что ключевыми оптовыми покупателями остаются экспортеры. Они скупают около трех четвертей урожая, и именно они формируют оптовую стоимость.

Стоимость на экспорт не зависит от того, сколько меда остается в Украине, и потому внутренний рынок остается уязвимым. Дефицит продуктов во Львовской области проявляется особенно остро, когда оптовые цены растут, а магазины не всегда оперативно подстраиваются под изменения.

Еще одним каналом сбыта меда являются фасовщики, поставляющие продукцию в супермаркеты под собственным брендом или брендом торговой сети. Однако доля товара, попадающего в розницу, остается низкой и составляет всего 3-4% урожая.

Поэтому ценники в магазинах часто не соответствуют реальной оптовой стоимости и мед может исчезать с полок, даже если он дорожает на опте.

Небольшая часть меда реализуется через прямые продажи пчеловодов и посредников, что составляет около 20% урожая. Этот канал описывает видимую розничную цена, а маленькие перепродавцы скоро реагируют на конфигурации оптовых тарифов.

