Сталося формування дефіциту продукції на внутрішньому ринку, зокрема у Львівській області, що й призвело до подальшого зростання закупівельних цін.

У Львівській області, як і в більшості регіонів України, останнім часом спостерігається відчутне підвищення цін на свинину черех дефіцит цього продукту, повідомляє Politeka.net.

Така тенденція пов’язана зі скороченням поголів’я тварин та зменшенням пропозиції м’ясної продукції на внутрішньому ринку

Фахівці наголошують, що проблема має системний характер і зачіпає як промислове виробництво, так і приватний сектор. Через зменшення кількості свиней у господарствах, пропозиція продукції скоротилася, а ціни продовжують зростати.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а в річному вимірі подорожчання вже сягнуло 60%. Основною причиною експерт називає різке скорочення поголів’я — взимку кількість свиней в Україні зменшилася до 4,5 мільйона голів, переважно через скорочення утримання у приватних господарствах. Цей фактор став ключовим у формуванні дефіциту продукції на внутрішньому ринку, зокрема у Львівській області, що й призвело до подальшого зростання закупівельних цін.

За інформацією з ринку, у вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Таке зростання вартості змусило українських виробників активніше звертатися до імпорту, який нині частково компенсує нестачу вітчизняної продукції.

Як зазначив Максим Гопка, лише у серпні 2025 року до України було імпортовано 4,6 тисячі тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за перші вісім місяців року обсяг імпорту досяг 14,9 тисячі тонн — це у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Такий показник став найвищим із 2022.

Аналітики прогнозують, що до кінця року загальний обсяг імпорту може перевищити 25 тисяч тонн, а основна частина поставок очікується у другій половині 2025. Водночас зниження закупівельних цін на свинину в країнах Європейського Союзу робить європейський ринок особливо привабливим для українських компаній, які шукають альтернативні джерела постачання. Це дозволяє частково стабілізувати внутрішні ціни та зменшити дефіцит м’ясної продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, на початок вересня 2025 в Україні налічувалося близько 4,8 мільйона свиней. Цей показник на 5% нижчий, ніж за той самий період минулого року, проте на 7% вищий, ніж на початку 2025-го. Незважаючи на збільшення поголів’я на приблизно 330 тисяч голів, пропозиція на ринку залишається обмеженою.

Експерти відзначають, що відновлення галузі відбувається переважно у промисловому секторі, який нині утримує близько 65% загального поголів’я. Проте процес стабілізації ринку потребує часу та державної підтримки для приватних фермерів.

На думку Максима Гопки, зменшити обсяги імпорту свинини можна лише завдяки поступовому нарощенню власного поголів’я в Україні. Це дозволить стабілізувати внутрішні ціни, скоротити дефіцит у Львівській області та знизити залежність країни від імпортних поставок у майбутньому.

Джерело: AgroWeek.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львівській області: експерти розповіли, чи побачать українці пусті прилавки.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду у Львівській області: які суми тепер доведеться сплачувати.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 року у Львові: коли батареї будуть теплими.