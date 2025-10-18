Произошло формирование дефицита продукции на внутреннем рынке, в частности, во Львовской области, что и привело к дальнейшему росту закупочных цен.

Во Львовской области, как и в большинстве регионов Украины, в последнее время наблюдается ощутимое повышение цен на свинину и дефицит этого продукта, сообщает Politeka.net.

Такая тенденция связана с сокращением поголовья животных и уменьшением предложения мясной продукции на внутреннем рынке.

Специалисты отмечают, что проблема носит системный характер и затрагивает как промышленное производство, так и частный сектор. Из-за уменьшения количества свиней в хозяйствах предложение продукции сократилось, а ценники продолжают расти.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении подорожание уже достигло 60%. Основной причиной эксперт называет резкое сокращение поголовья — зимой количество свиней в Украине уменьшилось до 4,5 миллиона голов, преимущественно из-за сокращения содержания в частных хозяйствах. Этот фактор стал ключевым в формировании дефицита продукции на внутреннем рынке, в частности, во Львовской области, что и привело к дальнейшему росту закупочных цен.

По информации рынка, в сентябре стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Такой рост стоимости заставил украинских производителей активнее обращаться к импорту, который частично компенсирует нехватку отечественной продукции.

Как отметил Максим Гопка, только в августе 2025 года в Украину было импортировано 4,6 тысяч тонн свинины, что на 48% больше, чем в июле. В целом за первые восемь месяцев года объем импорта достиг 14,9 тысяч тонн — это в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Такой показатель стал самым высоким с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что до конца года общий объем импорта может превысить 25 тысяч тонн, а основная часть поставок ожидается во второй половине 2025 года. В то же время снижение закупочных цен на свинину в странах Европейского Союза делает европейский рынок особенно привлекательным для украинских компаний, ищущих альтернативные источники поставок. Это позволяет частично стабилизировать внутренние цены и снизить дефицит мясной продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, на начало сентября 2025 г. в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Этот показатель на 5% ниже, чем за тот же период прошлого года, однако на 7% выше, чем в начале 2025 года. Несмотря на увеличение поголовья на примерно 330 тысяч голов, предложение на рынке остается ограниченным.

Эксперты отмечают, что восстановление отрасли происходит преимущественно в промышленном секторе, который в настоящее время содержит около 65% общего поголовья. Однако процесс стабилизации рынка требует времени и государственной поддержки для частных фермеров.

По мнению Максима Гопки, снизить объемы импорта свинины можно только благодаря постепенному наращиванию собственного поголовья в Украину. Это позволит стабилизировать внутренние цены, сократить дефицит во Львовской области и снизить зависимость страны от импортных поставок в будущем.

