Інформація про обмеження руху транспорту у Полтаві оприлюднена офіційно.

Обмеження руху транспорту у Полтаві запровадять на вулиці Алмазній через проведення реконструкції квартальної каналізаційної мережі, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 16 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради.

Згідно з ухваленим документом, тимчасове перекриття руху транспортних засобів відбудеться на ділянці вулиці Алмазної — від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка до перехрестя з вулицею Івана Мазепи. Повне закриття проїзду заплановане для забезпечення безпечного проведення робіт із реконструкції каналізаційної мережі, яка обслуговує цей мікрорайон міста.

Виконавчий комітет визначив конкретні терміни обмеження. Рух транспорту по вулиці Алмазній буде перекрито з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року. У цей період мешканців та водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Рішення прийнято з метою забезпечення якісного виконання ремонтних робіт та оновлення важливих комунікаційних мереж. Роботи передбачають повну реконструкцію квартальної каналізаційної системи, що є необхідною для стабільного функціонування інженерної інфраструктури району.

Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і дотримуватися встановлених обмежень. Після завершення робіт рух транспорту по зазначеній ділянці буде відновлено у звичайному режимі.

Тимчасові зміни триватимуть півтора місяця, до повного завершення реконструкції та відновлення дорожнього покриття.

