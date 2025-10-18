Информация об ограничении движения транспорта в Полтаве опубликована официально.

Ограничение движения транспорта в Полтаве будет введено на улице Алмазной из-за проведения реконструкции квартальной канализационной сети, сообщает Politeka.

Такое решение принял исполнительный комитет 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского городского совета.

Согласно принятому документу, временное перекрытие движения транспортных средств состоится на участке улицы Алмазной — от перекрестка с улицей Игоря Дорошенко до перекрестка с улицей Ивана Мазепы. Полное закрытие проезда запланировано для обеспечения безопасного проведения работ по реконструкции канализационной сети, обслуживающей микрорайон города.

Исполнительный комитет определил конкретные сроки ограничения. Движение транспорта по улице Алмазной будет перекрыто с 27 октября по 1 декабря 2025 года. В этот период жителей и водителей просят заранее планировать свои маршруты, учитывая временные изменения организации дорожного движения.

Решение принято в целях обеспечения качественного выполнения ремонтных работ и обновления важных коммуникационных сетей. Работы предусматривают полную реконструкцию квартальной канализационной системы, необходимой для стабильного функционирования инженерной инфраструктуры района.

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и соблюдать установленные ограничения. После завершения работ движение транспорта по указанному участку будет возобновлено в обычном режиме.

Информация об ограничении движения транспорта в Полтаве обнародована официально, а все мероприятия осуществляются в соответствии с решением исполкома от 16 октября. Временные изменения продлятся полтора месяца до полного завершения реконструкции и восстановления дорожного покрытия.

