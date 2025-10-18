Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуде сили лише після проходження всіх процедур.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області оголосили для мешканців Дніпра у зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Проєкт включає розцінки на теплову енергію та її доставку для домогосподарств, бюджетних закладів і інших категорій споживачів, підключених до «Придніпровської ТЕС». На даний момент документ перебуває на розгляді у депутатів та ще не підписаний міським головою, але вже містить точні розрахунки нових тарифів, передає «Відомо».

Згідно з проєктом, населення платитиме 1 362,37 грн за 1 Гкал тепла з урахуванням ПДВ. Для бюджетних установ тариф встановлений на рівні 1 365,62, для інших користувачів — 1 363,69. Вартість транспортування енергії для домогосподарств запланована на 204,12 грн, для бюджетних організацій — 206,66, для інших категорій — 205,15. Послуги з постачання тепла складуть 37,68 грн за 1 Гкал для всіх користувачів.

Документ передбачає, що тарифи на доставку енергії відповідають загальним показникам: 1 362,37 гривень для населення, 1 365,62 для бюджетних закладів та 1 363,69 для інших споживачів. Встановлені ціни стосуються Акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», яке обслуговує клієнтів «Придніпровської ТЕС».

Після офіційного затвердження тарифи набудуть чинності та будуть діяти протягом усього опалювального сезону. Місцева влада підкреслює, що формування вартості враховує витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та регулюється чинним законодавством.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуде сили лише після проходження всіх процедур, забезпечуючи населення і бюджетні установи зрозумілими та прозорими умовами оплати.

