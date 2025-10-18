Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступит в силу только после прохождения всех процедур.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объявили жителям Днепра в связи с подготовкой к отопительному сезону 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект включает в себя расценки на тепловую энергию и ее доставку для домохозяйств, бюджетных учреждений и других категорий потребителей, подключенных к «Приднепровской ТЭС». В настоящее время документ находится на рассмотрении у депутатов и еще не подписан городским головой, но уже содержит точные расчеты новых тарифов, передает «Известно».

Согласно проекту, население будет платить 1 362,37 грн за 1 Гкал тепла с учетом НДС. Для бюджетных учреждений тариф установлен на уровне 1 365,62, для других пользователей – 1 363,69. Стоимость транспортировки энергии для домохозяйств запланирована на 204,12 грн, для бюджетных организаций – 206,66, для других категорий – 205,15. Услуги по снабжению тепла составят 37,68 грн за 1 Гкал для всех пользователей.

Документ предусматривает, что тарифы на доставку энергии соответствуют общим показателям: 1362,37 гривен для населения, 1365,62 для бюджетных учреждений и 1363,69 для других потребителей. Установленные цены касаются Акционерного общества «ДТЭК Днепроэнерго», обслуживающего клиентов «Приднепровской ТЭС».

После официального утверждения тарифы вступят в силу и будут действовать в течение всего отопительного сезона. Местные власти подчеркивают, что формирование стоимости учитывает затраты на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и регулируется действующим законодательством.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вступит в силу только после прохождения всех процедур, обеспечивая население и бюджетные учреждения понятными и прозрачными условиями оплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.