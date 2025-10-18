Початок опалювального сезону 2025 в Закарпатській області стартував на тлі національних викликів, зокрема ризику перебоїв електропостачання, повідомляє Politeka.

Ужгород, як один із перших міст регіону, уже розпочав подачу тепла до соціальних закладів, включно зі школами, дитсадками, медичними та культурними установами. Міська влада рекомендувала керівникам вмикати опалення за необхідності, коли температура опускається нижче встановленої норми.

Станом на початок жовтня, більшість районів Закарпаття вже забезпечили теплопостачання для об’єктів соціальної сфери. Це стосується шкіл, дитсадків та лікарень, де місцева влада прийняла відповідні рішення. Загалом 563 заклади освіти та 582 дитячі садки області готові приймати тепло, а понад 27 медичних установ повністю забезпечені ресурсами для функціонування в холодний період. Мережі котелень налічують 1308 одиниць, що забезпечує стабільну роботу опалювальних систем.

Особливу увагу приділено енергонезалежності медичних установ. Деякі заклади, як-от Ужгородська кластерна лікарня, вже використовують котельні на біопаливі — пелеті та трісці. Це дозволяє підтримувати подачу тепла навіть у разі проблем з газом або електропостачанням. Завдяки цьому рішенням забезпечено безперервне опалення, що критично важливо для комфортного перебування дітей і пацієнтів у холодний період.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Закарпатській області демонструє пріоритетну готовність соціальної сфери та житлово-комунальної інфраструктури, гарантуючи тепло і стабільність у регіоні на початку осінньо-зимового періоду.

