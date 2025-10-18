Начало отопительного сезона 2025 года в Закарпатской области демонстрирует приоритетную готовность социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

стартовало на фоне национальных вызовов, в частности риска перебоев электроснабжения.

Ужгород, как один из первых городов региона, уже начал подачу тепла в социальные учреждения, включая школы, детсады, медицинские и культурные учреждения. Городские власти рекомендовали руководителям включать отопление при необходимости, когда температура опускается ниже установленной нормы.

По состоянию на начало октября большинство районов Закарпатья уже обеспечили теплоснабжение для объектов социальной сферы. Это касается школ, детсадов и больниц, где местные власти приняли соответствующие решения. Всего 563 учебных заведения и 582 детских сада области готовы принимать тепло, а более 27 медицинских учреждений полностью обеспечены ресурсами для функционирования в холодный период. Сети котельных насчитывают 1308 единиц, что обеспечивает стабильную работу отопительных систем.

Особое внимание уделено энергонезависимости медицинских учреждений. Некоторые заведения, например Ужгородская кластерная больница, уже используют котельные на биотопливе — пеллете и щепе. Это позволяет поддерживать подачу тепла даже при проблемах с газом или электроснабжением. Благодаря этому решению обеспечено непрерывное отопление, что критически важно для комфортного пребывания детей и пациентов в холодный период.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Закарпатской области демонстрирует приоритетную готовность социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры, гарантируя тепло и стабильность в регионе в начале осенне-зимнего периода.

