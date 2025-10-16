Місцевим мешканцям надали графік відключення води до 17 жовтня у Кропивницькому, тож розповідаємо про це детальніше.

Графік відключення води до 17 жовтня у Кропивницькому охоплює правобережну частину міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували в ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, у Кропивницькому заплановане тимчасове припинення водопостачання через підключення нового водогону діаметром 400 мм.

Графік відключення води до 17 жовтня означає, що роботи стартували ще з опівночі 16.10 і триватимуть до 18:00 17 жовтня 2025 року.

На цей час водопостачання призупинено у селищі Соколівське, а також у мікрорайонах Озерна Балка, Нова Балашівка, Радій, Черемушки, Райцентр та Промислова зона.

Крім того, обмеження торкнеться окремих вулиць: Державності, Героїв України, Юрія Коваленка, Незалежності, Леоніда Каденюка, Героїв-рятувальників, Академіка Тамма, Університетський проспект.

Євгена Тельнова, Віктора Френчка, Яновського, Академіка Корольова, Вокзальна (будинки №56–78, №31–103), Любомира Гузара, Соборна, Андріївська, Княгині Ольги, Габдрахманова та Перша Виставкова.

рафік відключення води до 17 жовтня у Кропивницькому передбачає масштабне обмеження для правобережної частини міста, тому мешканцям варто запастися терпінням.

Комунальники пояснюють, графік відключення води до 17 жовтня у Кропивницькому пов’язаний з введенням в експлуатацію нового водогону. Роботи передбачають підключення ділянки, яка проходить вулицями Вокзальна та Євгена Тельнова.

Після завершення робіт очікується стабілізація тиску у мережі та зменшення аварійних ситуацій, а це значить, що довгостроково ц інезручності сприятимуть кращому водопостачанню.

