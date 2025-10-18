Експерти прогнозують, що тенденція до зростання цін збережеться до кінця сезону та продовжиться дефіцит продуктів у Полтавській області.

У 2025 році в Полтавській області та інших регіонах України зафіксовано суттєвий дефіцит популярного продукту, що спричинено несприятливими погодними умовами, пише Politeka.net.

Основною причиною зменшення врожаю стали травневі морози, які знищили близько 10% плодів, що негативно вплинуло на загальні обсяги виробництва та підвищило собівартість вирощування фруктів.

Генеральний директор великого садового господарства у Вінницькій області Вадим Розпотнюк повідомив, що у поточному сезоні закупівельна ціна на груші для фермерів зросла з 50 до 70 грн за кілограм.

Подорожчання обумовлене не лише зменшенням врожаю, а й додатковими витратами на захист дерев від шкідників та хвороб, оскільки аграрії змушені були активніше застосовувати спеціальні препарати.

Відповідно, підвищення цін відчувають і кінцеві споживачі — середня роздрібна ціна на груші наразі становить приблизно 77,9 грн за кілограм. Фахівці відзначають, що у 2025 році українські груші залишатимуться досить дорогими, а фермери реалізують урожай одразу після збору, оскільки зберігання продукції для подальшої реалізації недоцільне через обмежену пропозицію.

Моніторинг цін у торговельних мережах свідчить, що українські груші представлені не у всіх супермаркетах, на полицях же переважає імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Таким чином, через дефіцит вітчизняних продуктів у Полтавській області та інших регіонах споживачі дедалі частіше обирають імпортні плоди, які за ціною та якістю конкурують із місцевими. Експерти прогнозують, що тенденція до зростання цін на груші збережеться до кінця сезону.

Джерело: AgroWeek.

