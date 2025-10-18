Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну підтримку, медичний догляд, психологічну та юридичну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається завдяки спільній роботі «Карітас» та «Карітас Норвегія», інформує Politeka.

Програма передбачає кілька напрямів підтримки. Зокрема, мешканці можуть отримати ваучери для придбання гігієнічних засобів у торговій мережі «АТБ». Така допомога орієнтована на людей з інвалідністю І та ІІ груп, родини з дітьми з інвалідністю та осіб, які потребують постійного догляду.

Для участі необхідно мати статус внутрішньо переміщеної особи або підтвердити проживання у Кривому Розі, якщо житло постраждало внаслідок обстрілів. Потрібно надати відповідний акт або довідку. Звернення за додатковою інформацією приймаються за безкоштовним телефоном 0 800 336 734 у будні з 10:00 до 16:00.

Крім матеріальної підтримки, містяни можуть скористатися послугами кризового центру при «Рідна хата» на території парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Тут надають консультації кейс-менеджера, допомагають складати індивідуальні плани та направляють до інших соціальних сервісів.

Програма також передбачає юридичний супровід: допомагають оформлювати заяви, скарги, позови та інші документи для державних установ або судів. Психологічна підтримка спрямована на зниження емоційного напруження, стабілізацію психічного стану та допомогу у подоланні стресу.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну підтримку, медичний догляд, психологічну та юридичну підтримку, що дозволяє літнім людям жити безпечно та з комфортом навіть у складних життєвих умовах.

