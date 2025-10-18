Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге включает материальную поддержку, медицинский уход, психологическую и юридическую поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется благодаря совместной работе «Каритас» и «Каритас Норвегия», сообщает Politeka.

Программа предусматривает несколько направлений поддержки. В частности, жители могут получить ваучеры для приобретения гигиенических средств в торговой сети АТБ. Такая помощь ориентирована на людей с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с инвалидностью и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Для участия необходимо иметь статус внутренне перемещенного лица или подтвердить проживание в Кривом Роге, если жилье пострадало в результате обстрелов. Следует предоставить соответствующий акт или справку. Обращения за дополнительной информацией принимаются по бесплатному телефону 0 800 336 734 по будням с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной поддержки, горожане могут воспользоваться услугами кризисного центра при «Родной дом» на территории прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Здесь предоставляют консультации кейс-менеджера, помогают составлять индивидуальные планы и направляют в другие социальные сервисы.

Программа также предусматривает юридическое сопровождение: помогает оформлять заявления, жалобы, иски и другие документы для государственных учреждений или судов. Психологическая поддержка направлена ​​на снижение эмоционального напряжения, стабилизацию психического состояния и помощь в преодолении стресса.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает материальную поддержку, медицинский уход, психологическую и юридическую поддержку, что позволяет пожилым людям жить безопасно и комфортно даже в сложных жизненных условиях.

