Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області орієнтована на справедливий розподіл засобів і конкретну підтримку переселенців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається виключно громадянам України, які відповідають встановленим умовам, повідомляє Politeka.

Інформація про реалізацію програми опублікована в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Ініціатива спрямована на підтримку переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, які були змушені покинути власні оселі. Для людей похилого віку організовано видачу продуктових наборів, що дозволяють покривати основні щоденні потреби. Розподіл відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка, а для участі необхідно заздалегідь заповнити коротку електронну анкету за наданим посиланням.

Отримати пакунок можуть лише ті, хто має офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи, оформлений у період з 2022 по 2025 рік. Такий підхід гарантує прозорість процесу та забезпечує надання ресурсів тим, хто дійсно потребує допомоги. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області орієнтована на справедливий розподіл засобів і конкретну підтримку переселенців.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» функціонують у різних населених пунктах, де внутрішньо переміщені громадяни можуть отримати консультації, оформити документи та доступ до соціальних послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці центр знаходиться за адресою: вулиця Борщагівська, 30а; у Кам’янському – вулиця Василя Стуса, 15б; у Нововолинську – вулиця Шевченка, 7.

Крім безпосередніх звернень, громадяни можуть стежити за актуальною інформацією про програму через соціальні мережі. В Instagram та Телеграм регулярно публікуються оголошення для переселенців, що дозволяє оперативно отримувати новини та вчасно подавати заявки на допомогу.

