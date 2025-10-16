Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области ориентирована на справедливое распределение средств и конкретную поддержку переселенцев.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется исключительно гражданам Украины, отвечающим установленным условиям, сообщает Politeka.

Информация о реализации программы опубликована в официальном телеграмм-канале Селидового.

Инициатива направлена ​​на поддержку переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденных покинуть собственные дома. Для пожилых людей организована выдача продуктовых наборов, позволяющих покрывать основные ежедневные потребности. Распределение происходит в селе Петропавловская Борщаговка, а для участия необходимо заранее заполнить краткую электронную анкету по предоставленной ссылке.

Получить пакет могут только те, кто имеет официально подтвержденный статус внутренне перемещенного лица, оформленный в период с 2022 по 2025 год. Такой подход гарантирует прозрачность процесса и обеспечивает предоставление ресурсов тем, кто действительно нуждается в помощи. Благодаря этому гуманитарная помощь пенсионерам в Киевской области ориентирована на справедливое распределение средств и конкретную поддержку переселенцев.

Центры «СЕЛИДОВЕ.UA» функционируют в разных населенных пунктах, где внутренне перемещенные граждане могут получить консультации, оформить документы и доступ к социальным услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке центр находится по адресу: улица Борщаговская, 30а; в Каменском – улица Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – улица Шевченко, 7

Помимо непосредственных обращений граждане могут следить за актуальной информацией о программе через социальные сети. В Instagram и Телеграммах регулярно публикуются объявления для переселенцев, что позволяет оперативно получать новости и своевременно подавать заявки на помощь.

