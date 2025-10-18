Аналітики не виключають можливості подальшого підвищення вартості, якщо попит залишатиметься стабільно високим, а дефіцит продуктів у Дніпропетровській області продовжиться.

В Україні за останній місяць зафіксовано помітне зростання вартості тепличних овочів, через дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, пише Politeka.

Експерти зазначають, що головними чинниками подорожчання стали різке зниження врожайності через прохолодну погоду та дефіцит продукції на внутрішньому ринку.

Така ситуація призвела до обмеження пропозиції та підвищення цін майже на всі категорії тепличної продукції.

Зокрема, за результатами останнього моніторингу, цього тижня обсяги збору огірків у вітчизняних теплицях скоротилися майже у п’ять разів порівняно з попереднім тижнем. Через істотне зменшення пропозиції більшість господарств вимушені реалізовувати врожай переважно дрібними оптовими партіями.

Як наслідок, ціни на огірки за тиждень зросли в середньому на 66%. Станом на жовтень 2025 року українські тепличні огірки реалізуються на ринку за ціною від 65 до 80 гривень за кілограм (у перерахунку від 1,57 до 1,93 долара США). При цьому спостерігається суттєвий дефіцит імпортної продуктів у Дніпропетровській області, що підтримує стабільно високий рівень попиту з боку оптових покупців та роздрібних торговельних мереж.

Аналітики прогнозують, що у найближчій перспективі на ринок можуть повернутися імпортні поставки огірків, що, своєю чергою, може призвести до поступового зниження вартості вітчизняної продукції через зростання конкуренції. Наразі середні ціни на огірки перевищують минулорічні показники за жовтень приблизно на 27%.

Схожа ситуація спостерігається й на ринку тепличних помідорів. Вітчизняні агрокомбінати цього тижня також підвищили відпускні ціни. Причиною подорожчання стало зменшення обсягів збору через похолодання та збереження стабільного попиту серед споживачів.

Тепличні помідори реалізуються в межах від 50 до 60 гривень за кілограм (приблизно від 1,20 до 1,57 долара США), що на 51% дорожче, ніж тиждень тому. Більшість дрібних виробників уже завершили сезон продажів, тож на ринку залишилася лише обмежена кількість партій. Збір урожаю у стаціонарних теплицях також скоротився, і підприємства змушені відпускати продукцію невеликими обсягами.

Попри стрімке зростання, ціни на тепличні помідори залишаються приблизно на 20% нижчими, ніж у жовтні минулого року. Однак аналітики не виключають можливості подальшого підвищення вартості, якщо попит залишатиметься стабільно високим, а дефіцит продуктів у Дніпропетровській області продовжиться.

Джерело: AgroWeek.

