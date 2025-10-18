Аналитики не исключают возможности дальнейшего повышения стоимости, если спрос будет стабильно высоким, а дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжится.

В Украине за последний месяц зафиксирован заметный рост стоимости тепличных овощей из-за дефицита продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Эксперты отмечают, что главными факторами удорожания стали резкое снижение урожайности из-за прохладной погоды и дефицита продукции на внутреннем рынке.

Такая ситуация привела к ограничению предложения и повышению цен на почти все категории тепличной продукции.

В частности, по результатам последнего мониторинга, на этой неделе объемы сбора огурцов в отечественных теплицах сократились почти в пять раз по сравнению с предыдущей неделей. Из-за существенного уменьшения предложения большинство хозяйств вынуждены реализовывать урожай преимущественно мелкими оптовыми партиями.

Как следствие, цены на огурцы за неделю выросли в среднем на 66%. На октябрь 2025 года украинские тепличные огурцы реализуются на рынке по цене от 65 до 80 гривен за килограмм (в пересчете от 1,57 до 1,93 доллара США). При этом наблюдается существенный дефицит импортной продукции в Днепропетровской области, что поддерживает стабильно высокий уровень спроса со стороны оптовых покупателей и розничных торговых сетей.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшей перспективе на рынок могут вернуться импортные поставки огурцов, что в свою очередь может привести к постепенному снижению стоимости отечественной продукции из-за роста конкуренции. Пока средние цены на огурцы превышают прошлогодние показатели за октябрь примерно на 27%.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке тепличных помидоров. Отечественные агрокомбинаты на этой неделе повысили отпускные цены. Причиной удорожания стало уменьшение объема сбора из-за похолодания и сохранения стабильного спроса среди потребителей.

Тепличные помидоры реализуются в пределах от 50 до 60 гривен за килограмм (примерно от 1,20 до 1,57 доллара США), что на 51% дороже недели назад. Большинство мелких производителей уже завершили сезон продаж, так что на рынке осталось лишь ограниченное количество партий. Сбор урожая в стационарных теплицах тоже сократился, и предприятия вынуждены отпускать продукцию небольшими объемами.

Несмотря на стремительный рост, цены на тепличные помидоры остаются примерно на 20% ниже, чем в октябре прошлого года. Однако аналитики не исключают возможности дальнейшего повышения стоимости, если спрос будет стабильно высоким, а дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжится.

Источник: AgroWeek.

