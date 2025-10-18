Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує адресну підтримку та допомагає найбільш вразливим жителям у складних життєвих обставинах.

У Запоріжжі доступна гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Згідно з повідомленням у Телеграм-каналі Карітас, підтримка надається в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні».

Прийом заявок уже відкритий, і організація радить всім, хто відповідає вимогам, не зволікати. Допомога призначена для домогосподарств, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних ушкоджень свого житла внаслідок обстрілів.

Однією з основних умов є проживання у місті або області, де наразі зберігається відносна стабільність безпекової ситуації. Також враховується дохід: домогосподарство має право на участь, якщо члени сім’ї втратили роботу або середній місячний дохід на одну особу не перевищує 6318 гривень.

Особи, які вже отримували фінансову чи ремонтну підтримку від державних або благодійних програм, не можуть претендувати на участь. Крім цього, при розгляді заявок враховуються категорії вразливості.

До них належать люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, самотні пенсіонери від 60 років, родини без підтримки, багатодітні сім’ї, одинокі батьки з дітьми, а також вагітні та матері з малюками до трьох років.

Заявку можна подавати, якщо пошкоджені вікна, двері або дах. Для цього слід заповнити форму реєстрації, після чого спеціаліст зв’яжеться з учасником і надасть детальну консультацію щодо подальших кроків.

Подати заявку можливо онлайн, а уточнити додаткові питання можна за телефонами гарячої лінії: 0672598040 та 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує адресну підтримку та допомагає найбільш вразливим жителям у складних життєвих обставинах.

