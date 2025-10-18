Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье обеспечивает адресную поддержку и помогает наиболее уязвимым жителям в сложных жизненных обстоятельствах.

В Запорожье доступна гуманитарная помощь для пенсионеров, сообщает Politeka.

Согласно сообщению в Телеграмм-канале Каритас, поддержка предоставляется в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине».

Прием заявок уже открыт, и организация советует всем отвечающим требованиям не медлить. Помощь предназначена для домохозяйств, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения своего жилья в результате обстрелов.

Одним из основных условий является проживание в городе или области, где сохраняется относительная стабильность ситуации безопасности. Также учитывается доход: домохозяйство имеет право на участие, если члены семьи потеряли работу или средний месячный доход на одного человека не превышает 6318 гривен.

Лица, уже получавшие финансовую или ремонтную поддержку от государственных или благотворительных программ, не могут претендовать на участие. Кроме того, при рассмотрении заявок учитываются категории уязвимости.

К ним относятся люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие пенсионеры от 60 лет, семьи без поддержки, многодетные семьи, одинокие родители с детьми, а также беременные и матери с малышами до трех лет.

Заявку можно подавать, если повреждены окна, двери или крыша. Для этого следует заполнить форму регистрации, после чего специалист свяжется с участником и предоставит детальную консультацию по дальнейшим шагам.

Подать заявку можно онлайн, а уточнить дополнительные вопросы по телефонам горячей линии: 0672598040 и 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье обеспечивает адресную поддержку и помогает наиболее уязвимым жителям в сложных жизненных обстоятельствах.

