Заслужений відпочинок не завжди означає сидіння вдома, адже багато пенсіонерів шукають собі роботу в Харкові, щоб залишатися соціально активним.

Робота для пенсіонерів у Харкові дає змогу отримувати хороший заробіток і відчувати себе корисним, повідомляє Politeka.

Як свідчить платформа work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові охоплює різні напрямки, що дозволяє знайти справу під власні сили та інтереси.

Наприклад, вакансія різноробочого пропонує стабільну зайнятість із оплатою від 16000 до 25000. Графік: з 9 до 18, а в суботу - коротший день. Передбачене офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, премії та бонуси.

Зарплата видається двічі на місяць. Є роздягальня, душ, холодильник і чайник. Основні обов’язки полягають у виконанні виробничих операцій у цеху, пакуванні продукції, завантаженні та допомозі команді під час відвантажень.

Ще одна цікава пропозиція - навчання на суші-кухаря у мережі Roll Club. Компанія пропонує зарплату від 24 700 до 26 700, а головне - можливість самому обирати тривалість зміни. Графік можна налаштувати під себе, обираючи 8, 10 або 12 годиннну зміну.

Додатково надають розвезення додому після зміни, харчування і знижки на меню. В обов’язки входить допомога у приготуванні та оформленні суші, дотримання чистоти, підтримання порядку на кухні. Ця робота для пенсіонерів у Харкові може бути гарною нагодою для тих, хто хоче опанувати нову справу.

Для фахівців із технічним досвідом підійде вакансія токаря-універсала або фрезерувальника. Пропонується оплата від 25 000 до 32 000. Графік: з понеділка до п’ятниці, з 08:00 до 18:00. Підприємство знаходиться в районі Москалівки, за 15 хвилин пішки від станції метро Проспект Гагаріна.

