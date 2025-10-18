Заслуженный отдых не всегда означает сиденье дома, ведь многие пенсионеры ищут себе работу в Харькове, чтобы оставаться социально активным.

Работа для пенсионеров в Харькове позволяет получать хороший заработок и чувствовать себя полезным, сообщает Politeka.

Как свидетельствует платформа work.ua, работа для пенсионеров в Харькове охватывает разные направления, что позволяет найти дело под собственные силы и интересы.

Например, вакансия разнорабочего предлагает стабильную занятость с оплатой от 16000 до 25000. График: с 9 до 18, а в субботу – более короткий день. Предусмотрено официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, премии и бонусы.

Зарплата выдается дважды в месяц. Есть раздевалка, душ, холодильник и чайник. Основные обязанности заключаются в выполнении производственных операций в цехе, упаковке продукции, погрузке и помощи команде при отгрузках.

Еще одно интересное предложение – обучение на суше-повара в сети Roll Club. Компания предлагает зарплату от 24 700 до 26 700, а главное – возможность самому выбирать продолжительность смены. График можно настроить под себя, выбирая 8, 10 или 12 часовую смену.

Дополнительно предоставляют развоз домой после смены, питания и скидки в меню. В обязанности входит помощь в приготовлении и оформлении суши, соблюдение чистоты, поддержание порядка на кухне. Эта работа для пенсионеров в Харькове может быть хорошим поводом для тех, кто хочет овладеть новым делом.

Для специалистов с техническим опытом подойдет вакансия токаря-универсала или фрезеровщика. Предлагается оплата от 25 000 до 32 000. График: с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00. Предприятие находится в районе Москалевки, в 15 минутах ходьбы от станции метро Проспект Гагарина.

