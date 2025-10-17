Безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує переселенцям прихисток у безпечному місці та доступ до державної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне завдяки різним державним програмам підтримки, повідомляє Politeka.

Як зазначає пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, допомогу надають як приватні власники, так і комунальні або державні установи.

Для пошуку даху над головою переселенці можуть користуватися спеціальними платформами, зокрема сервісом «Прихисток» та волонтерським порталом «Допомагай». Ці ресурси дозволяють обрати потрібний регіон, вказати кількість членів родини та переглянути актуальні оголошення з контактами власників житла.

Для тих, хто обирає проживання у місцях компактного поселення, житло надають обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Важливо повідомляти відповідальних осіб про прибуття, звертатися до гуманітарного штабу або місцевої влади через гарячі лінії. Це дозволяє швидко оформити прихисток і отримати допомогу від держави.

Корисні контакти для людей, що шукають житло: гаряча лінія для поселень — (096) 058-83-76, гаряча лінія Мінреінтеграції — 15-48, а також телефон Уповноваженого з питань ВПО — (066) 813-62-39.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує переселенцям прихисток у безпечному місці та доступ до державної підтримки у складних життєвих умовах.

До слова, у Харківській області пенсіонери також можуть отримати грошову допомогу. Така підтримка передбачена для українців старше 55 років, які залишись самотніми та без родини. Підкреслимо, особливу увагу у межах програми приділено тим, хто найбільше потребує турботи та соціального захисту.

