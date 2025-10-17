Радимо заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 18 по 20 жовтня в Полтавській області.

Діятиме графік відключення світла з 18 по 20 жовтня в Полтавській області через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла 18 по 20 жовтня в Полтавській області. Обмеження введуть 18 жовтня 2025 року в селі Олександрівка з 08:00 до 17:00 на вулиці: Кільцева (б. 4, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 27, 31).

Також не буде електроенергії 20 жовтня у селі Андрійки з 8 до 20 години на вулицях:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пров.Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Крім цього обмеження в цей день будуть діяти у Мальці з 08:00 до 20:00 за адресами:

Вишнева (б. 1, 2, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 33, 37, 37А, 38, 39, 40, 41),

пров.Господарський (б. 1А),

Затишна (б. 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 26, 28, 33),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 50),

пров.Молодіжний (б. 1, 4, 6, 8),

Олеся Гончара (б. 3, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 41, 42, 44),

пров.Парковий (б. 2, 4, 5, 23),

Польова (б. 2),

Степова (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 67),

Шкільний (б. 6, 8),

Ювілейна (б. 1, 3, 11).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 17 години в населеному пункті Горішні Плавні за адресами:

Добровольського, 24, 26, 28;

Миру, 9;

Гірників, 33.

