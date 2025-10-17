У Харкові спостерігається відчутний дефіцит певних продуктів, що не може не хвилювати місцевих мешканців.

Дефіцит продуктів у Харкові стосується груш, що вже відображається на їх вартості, повідомляє Politeka.

Як інформує AgroWeek, причиною дефіциту продуктів у Харкові стало втручання несприятливих погодних умов навесні, коли травневі морози знищили частину врожаю і змусили фермерів витрачати більше ресурсів на обробку дерев.

За словами генерального директора великого садового господарства, нинішнього сезону закупівельна ціна на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, тобто на 20 грн. Це подорожчання вже відчувають споживачі, бо кінцева ціна в середньому становить 77,9.

Сам фермер пояснює, що складні погодні умови змусили збільшити обсяг препаратів для захисту дерев, а це безпосередньо вплинуло на собівартість продукції.

Фахівці відзначають, що така тенденція має сезонний характер і пов’язана з весняними морозами, які знищують близько десяти відсотків майбутнього врожаю. Через це фермери вимушені підвищувати цінники, щоб покрити витрати на догляд та обробку дерев.

Розпотнюк підкреслює, що дефіцит продуктів у Харкові відчувається не лише серед груш, а й серед інших фруктів, адже погодні умови вплинули на загальну врожайність.

Аналітики зазначають, що споживачам доводиться раціонально розподіляти власні кошти, адже навіть короткочасне підвищення попиту може призвести до ще більшого зростання вартості певних позицій.

Тож фахівці радять порівнювати ціни в різних мережах та замінювати дорогі позиції іншими фруктами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.