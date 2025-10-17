В Харькове наблюдается ощутимый дефицит некоторых продуктов, что не может не волновать местных жителей.

Дефицит продуктов в Харькове касается уже отражающейся груш на их стоимости, сообщает Politeka.

Как сообщает AgroWeek , причиной дефицита продуктов в Харькове стало вмешательство неблагоприятных погодных условий весной, когда майские морозы уничтожили часть урожая и заставили фермеров тратить больше ресурсов на обработку деревьев.

По словам генерального директора крупного садового хозяйства, в нынешнем сезоне закупочная цена на груши выросла с 50 до 70 гривен за килограмм, то есть на 20 грн. Это удорожание уже испытывают потребители, потому что конечная цена в среднем составляет 77,9.

Сам фермер объясняет, что сложные погодные условия заставили увеличить объем препаратов для защиты деревьев, что напрямую повлияло на себестоимость продукции.

Специалисты отмечают, что такая тенденция носит сезонный характер и связана с весенними морозами, уничтожающими около десяти процентов будущего урожая. Поэтому фермеры вынуждены повышать ценники, чтобы покрыть расходы по уходу и обработке деревьев.

Распотнюк подчеркивает, что дефицит продуктов в Харькове ощущается не только среди груш, но среди других фруктов, ведь погодные условия повлияли на общую урожайность.

Аналитики отмечают, что потребителям приходится рационально распределять собственные средства, ведь даже кратковременное повышение спроса может привести к еще большему росту стоимости определенных позиций.

Поэтому эксперты советуют сравнивать цены в разных сетях и заменять дорогие позиции другими фруктами.

