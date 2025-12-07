Робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює сферу садівництва, логістику та готельно-ресторанний бізнес.

Робота для пенсіонерів у Харківській області доступна в кількох сферах, що дозволяє обирати вакансію відповідно до інтересів та здібностей, повідомляє Politeka.

Компанія «Экодис, ООО» шукає садівника та озеленувача з авто для догляду за рослинами, газонами та деревами. Вимоги включають досвід у ландшафтному дизайні та роботі з садовою технікою від двох років, пунктуальність, охайність і бажання працювати. Пропонують гідну оплату, гнучкий графік, дружній колектив і можливість розвитку навичок.

Інтернет-магазин обладнання для аерографії шукає помічника комірника для складу та сервісного центру. Обов’язки охоплюють прийом і відпуск товару, підбір замовлень за накладними, відправлення Новою поштою та ремонт аерографів. Працівникам забезпечено оплачуване стажування, офіційне працевлаштування, кар’єрний ріст та комфортні умови роботи з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Заробітна плата — від 20 000 грн або 900 грн/день за 6 годин.

Roll Club пропонує вакансію суші-кухаря учня. Графік вибирає працівник — 8, 10 або 12 годин. Основні завдання: допомога кухарям, приготування та оформлення суші, дотримання стандартів безпеки, підтримка чистоти на кухні. Компанія надає навчання з нуля, кар’єрні перспективи, розвіз після зміни, бонуси, знижки на меню та можливість творчо підходити до страв.

Отже, робота для пенсіонерів у Харківській області охоплює сферу садівництва, логістику та готельно-ресторанний бізнес, пропонуючи стабільну заробітну плату, офіційне оформлення, гнучкий графік і підтримку колективу, що робить її доступною для різних категорій кандидатів.

