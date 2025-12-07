Работа для пенсионеров в Харьковской области охватывает сферу садоводства, логистику и гостинично-ресторанный бизнес.

Работа для пенсионеров в Харьковской области доступна в нескольких областях, что позволяет выбирать вакансию в соответствии с интересами и способностями, сообщает Politeka.

Компания «Экодис, ООО» ищет садовода и озеленителя из авто по уходу за растениями, газонами и деревьями. Требования включают опыт в ландшафтном дизайне и работе с садовой техникой от двух лет, пунктуальность, аккуратность и желание работать. Предлагают достойную оплату, гибкий график, дружеский коллектив и возможность развития навыков.

Интернет-магазин оборудования для аэрографии ищет помощника кладовщика для склада и сервисного центра. Обязанности охватывают прием и отпуск товара, подбор заказов по накладным, отправку Новой почтой и ремонт аэрографов. Работникам обеспечена оплачиваемая стажировка, официальное трудоустройство, карьерный рост и комфортные условия работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заработная плата – от 20 000 грн или 900 грн/день за 6 часов.

Roll Club предлагает вакансию суши-повара ученика. График выбирает работник – 8, 10 или 12 часов. Основные задачи: помощь поварам, приготовление и оформление суши, соблюдение стандартов безопасности, поддержание чистоты на кухне. Компания предоставляет обучение с нуля, карьерные перспективы, развоз после смены, бонусы, скидки на меню и возможность творчески подходить к блюдам.

Итак, работа для пенсионеров в Харьковской области охватывает сферу садоводства, логистику и гостинично-ресторанный бизнес, предлагая стабильную заработную плату, официальное оформление, гибкий график и поддержку коллектива, что делает ее доступной для разных категорий кандидатов.

