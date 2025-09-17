Субсидии для пенсионеров в Харьковской области доступны несколько способов, что позволяет гражданам быстро проверить наличие помощи и оформить ее без лишней бюрократии.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно проверить на неотапливаемый сезон через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины, сообщает Politeka.

Как отмечено в Telegram-канале «Правительство online», каждый гражданин имеет возможность самостоятельно узнать, назначена ли ему субсидия, воспользовавшись электронным сервисом. Для этого следует зайти на портал ПФУ, пройти авторизацию через квалифицированную электронную подпись, "Дія.Підпис" или ID. GOV.UA, открыть раздел «Мои сообщения» и перейти во вкладку «Индивидуальные сообщения».

Субсидии предоставляются один раз в год – с мая текущего года до апреля следующего. Они делятся по сезонам: с 1 мая по 30 сентября — на неотапливаемый период, а с 1 октября по 30 апреля — на отопительный. Условия назначения остаются по-прежнему, однако в случае изменения имущественного положения или состава домохозяйства граждане должны уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Ежегодно отдельно подавать заявление и декларацию нужно в случаях, когда жилье арендуется, среди жителей есть внутренне перемещенные лица, фактическое количество людей меньше зарегистрированного, субсидия назначается на сжиженный газ или твердое и жидкое печное топливо, а также когда на отопительный период размер пособия составлял 0,0 грн.

Подать документы для оформления субсидии можно по почте лично в сервисном центре ПФУ, через вебпортал или мобильное приложение фонда, на портале «Дія» в соответствующем разделе, а также в Центре предоставления административных услуг через уполномоченных лиц местных советов.

Итак, субсидии для пенсионеров в Харьковской области доступны несколько способов, что позволяет гражданам быстро проверить наличие помощи и оформить ее без лишней бюрократии, обеспечивая комфорт и своевременную поддержку в неотапливаемый сезон.

