Субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна перевірити на неопалювальний сезон через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.

Як зазначено у Telegram-каналі «Уряд online», кожен громадянин має можливість самостійно дізнатися, чи призначено йому субсидію, скориставшись електронним сервісом. Для цього слід зайти на портал ПФУ, пройти авторизацію через кваліфікований електронний підпис, Дія.Підпис або ID.GOV.UA, відкрити розділ «Мої повідомлення» та перейти у вкладку «Індивідуальні повідомлення».

Субсидії надаються один раз на рік — з травня поточного року до квітня наступного. Вони поділяються за сезонами: з 1 травня до 30 вересня — на неопалювальний період, а з 1 жовтня до 30 квітня — на опалювальний. Умови призначення залишаються без змін, проте у разі зміни майнового стану чи складу домогосподарства громадяни мають повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів.

Щороку окремо подавати заяву та декларацію потрібно у випадках, якщо житло орендується, серед мешканців є внутрішньо переміщені особи, фактична кількість людей менша за зареєстровану, субсидія призначається на скраплений газ або тверде й рідке пічне паливо, а також коли на опалювальний період розмір допомоги становив 0,0 грн.

Подати документи для оформлення субсидії можна поштою, особисто у сервісному центрі ПФУ, через вебпортал або мобільний додаток фонду, на порталі «Дія» у відповідному розділі, а також у Центрі надання адміністративних послуг через уповноважених осіб місцевих рад.

Отже, субсидії для пенсіонерів у Харківській області доступні у декілька способів, що дозволяє громадянам швидко перевірити наявність допомоги та оформити її без зайвої бюрократії, забезпечуючи комфорт і своєчасну підтримку у неопалювальний сезон.

