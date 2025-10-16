Подорожчання продуктів у Кіровоградській області у вересні продемонструвало значну диференціацію за групами товарів і залишає вплив на сімейні бюджети місцевих жителів.

Загальний рівень споживчих цін зріс на 0,3% порівняно з серпнем та на 6,3% із початку року, повідомляє Перша електронна газета з посиланням на пресслужбу Головного управління статистики області.

За даними відомства, вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв у регіоні знизилася на 0,4%. Найбільше подешевшали фрукти – на 9,9%, зокрема виноград – на 21,8%, яблука – на 20,2%, кавуни – на 16,5%. Овочі стали дешевшими на 9%, серед яких капуста знизилася на 25,5%, морква – на 24,3%, цибуля ріпчаста – на 22,2%, помідори – на 19,4%, буряк – на 18,5%, картопля – на 13,2%, баклажани – на 11,6%.

Ціни на яйця, сири, масло, кондитерські товари з цукру, сметану, безалкогольні напої та рис зменшилися в межах 3,1–0,9%. Водночас подорожчали морозиво, мед, соняшникова олія, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, сало, риба та вироби з неї, кондитерські вироби з борошна – на 7,6–1,3%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби піднялися в ціні на 1,2%, зокрема тютюнові вироби – на 1,7%. Одяг і взуття здорожчали на 4,7%, взуття – на 6%, одяг – на 4%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива зросли на 0,1%, головним чином через подорожчання оренди на 3% та утримання й ремонт – на 1,8%.

У сфері охорони здоров’я вартість послуг лікарень підвищилася на 3,6%, фармацевтичної продукції – на 1,5%, що забезпечило загальне зростання на 1,6%. Послуги освіти збільшилися на 6,6%, середня – на 22,3%, вища – на 6,8%. Транспорт подорожчав на 0,1% через підвищення вартості автомобілів на 0,6%, паливо та мастила здешевшали на 0,4%.

Отже, подорожчання продуктів у Кіровоградській області у вересні продемонструвало значну диференціацію за групами товарів і залишає вплив на сімейні бюджети місцевих жителів.

